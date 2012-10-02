Рада разобралась с продажей украинской земли иностранцам

Верховная Рада пока не продлила мораторий на продажу земли. Вместо этого депутаты решили принять в целом проект Закона "О внесении изменений в Земельный кодекс Украины относительно приобретения права собственности на землю".

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Это решение поддержали 234 нардепа.

Документом предусмотрено, что земельные участки сельскохозяйственного назначения не могут приобретаться в собственность иностранцами в любой форме. Законом запрещено оформлять землю на лиц без гражданства и предприятия с иностранными инвестициями в уставном капитале. Некоторые исключения возможны только в случае соблюдения порядка наследования собственности.

В то же время земельные участки для осуществления хозяйственной деятельности разрешено приобретать в собственность юридическим лицам, основанным в Украине.

Ранее депутаты отклонили два законопроекта от БЮТ и КПУ, по которым запрет на продажу земли должна продолжаться до января 2014-го года.

"Сегодня международный капитал подталкивает к продаже нашей родной земли", - прокомментировал представитель фракции КПУ Сергей Гордиенко.

Не в восторге от решений коллег находится и заместитель председателя ВР Николай Томенко.

"Считайте, что если не будет в следующем парламенте большинства на базе оппозиции, то земля станет товаром с 1 января 2013 года. Все должны это понимать", - предупредил он.

В Партии регионов уверяют, что до принятия закона о земельной реформе ни гектара украинской земли не будет продано.

"Мораторий существует, пока не будет принята соответствующая законодательная база продажи земли", - пояснил лидер фракции ПР Александр Ефремов.

"Если покупатель один - то понятно, что будет происходить. Землю будут за бесценок скупать, а затем она будет оказываться в чьих-то руках", - беспокоится глава фонда поддержки реформ Виктор Пинзеник.

О том, что государство не всегда хороший менеджер и именно на этапе распределения зарождается коррупция, напомнил и нардеп Александр Третьяков.

"Должен быть мораторий на продажу земли. Иначе это может скупить кучка людей, которые сначала скупили производство, потом скупят землю", - пояснил депутат.

Без моратория и четкой правовой базы только сами крестьяне должны решать, что же делать со своей землей: продавать или подождать.