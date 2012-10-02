Рада разобралась с продажей украинской земли иностранцам
Парламент принял изменения в закон о земельной собственности и отказался продлевать мораторий.
Верховная Рада пока не продлила мораторий на продажу земли. Вместо этого депутаты решили принять в целом проект Закона "О внесении изменений в Земельный кодекс Украины относительно приобретения права собственности на землю".
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Это решение поддержали 234 нардепа.
Документом предусмотрено, что земельные участки сельскохозяйственного назначения не могут приобретаться в собственность иностранцами в любой форме. Законом запрещено оформлять землю на лиц без гражданства и предприятия с иностранными инвестициями в уставном капитале. Некоторые исключения возможны только в случае соблюдения порядка наследования собственности.
В то же время земельные участки для осуществления хозяйственной деятельности разрешено приобретать в собственность юридическим лицам, основанным в Украине.
Ранее депутаты отклонили два законопроекта от БЮТ и КПУ, по которым запрет на продажу земли должна продолжаться до января 2014-го года.
"Сегодня международный капитал подталкивает к продаже нашей родной земли", - прокомментировал представитель фракции КПУ Сергей Гордиенко.
Не в восторге от решений коллег находится и заместитель председателя ВР Николай Томенко.
"Считайте, что если не будет в следующем парламенте большинства на базе оппозиции, то земля станет товаром с 1 января 2013 года. Все должны это понимать", - предупредил он.
В Партии регионов уверяют, что до принятия закона о земельной реформе ни гектара украинской земли не будет продано.
"Мораторий существует, пока не будет принята соответствующая законодательная база продажи земли", - пояснил лидер фракции ПР Александр Ефремов.
"Если покупатель один - то понятно, что будет происходить. Землю будут за бесценок скупать, а затем она будет оказываться в чьих-то руках", - беспокоится глава фонда поддержки реформ Виктор Пинзеник.
О том, что государство не всегда хороший менеджер и именно на этапе распределения зарождается коррупция, напомнил и нардеп Александр Третьяков.
"Должен быть мораторий на продажу земли. Иначе это может скупить кучка людей, которые сначала скупили производство, потом скупят землю", - пояснил депутат.
Без моратория и четкой правовой базы только сами крестьяне должны решать, что же делать со своей землей: продавать или подождать.