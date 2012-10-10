Захарченко на 100% уверен, что караванский стрелок - Мазурок

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр внутренних дел Виталий Захарченко сегодня журналистам перед началом заседания Кабинета Министров.

"Правоохранительные органы не оказывают никакого давления на родственников. Они были допрошены в соответствии с законодательством", - сказал В.Захарченко.

Он отметил, что правоохранительные органы на 100% уверены, что именно Я.Мазурок совершил преступление в ТРЦ "Караван".

"Я, когда делал первое заявление, что у нас есть подозреваемый, то говорил, что у нас проведен ряд экспертиз. В том числе ДНК, экспертизу по отпечаткам пальцев и остальные экспертизы. После их проведения эксперты дали стопроцентное заключение, что это как раз тот человек", - отметил В.Захарченко.

Как сообщал УНИАН, 26 сентября в столичном ТРЦ «Караван» неизвестный расстрелял трех частных охранников и одного тяжело ранил.

Милиция возбудила уголовное дело по части 2 статьи 115 Уголовного кодекса (преднамеренное убийство).

5 октября министр внутренних дел Виталий Захарченко заявил, что личность преступника установлена, и принимаются меры по его задержанию.

По словам председателя МВД, убийцей охранников у ТРЦ "Караван" является уроженец Львовской области, 1974 года рождения по имени Ярослав Мазурок, который работал в частных охранных структурах, он кандидат в мастера спорта по боксу.

Позже в СМИ появилась информация об обыске в квартире родственников подозреваемого, который был проведен с нарушением законодательства. Также, по данным СМИ, после того, как сотрудники милиции покинули после обыска квартиру, ее владельцу была вызвана карета скорой помощи, поскольку он был избит.