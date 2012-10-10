Караванского стрелка не объявляли в межгосударственный розыск

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам перед началом заседания Кабинета Министров сказал министр внутренних дел Виталий Захарченко.

"Его ищут в целом по государству", - сказал министр.

На вопрос журналистов по поводу информации о том, что Я.Мазурка уже нет в Украине, глава МВД отметил: "Эту информацию распространяете вы как журналисты. Рисуете себе какие-то версии и распространяете их. Мы работаем в соответствии с действующим законодательством – в целом по государству, по Украине. Если у нас будет информация о том, что этот человек исчез и переехал в другое государство, так мы его объявляем через Интерпол в межгосударственный розыск".

Как сообщал УНИАН, 26 сентября в столичном ТРЦ «Караван» неизвестный расстрелял трех частных охранников и одного тяжело ранил.

Милиция возбудила уголовное дело по части 2 статьи 115 Уголовного кодекса (преднамеренное убийство).

5 октября министр внутренних дел Виталий Захарченко заявил, что личность преступника установлена, и принимаются меры по его задержанию.

По словам председателя МВД, убийцей охранников в ТРЦ "Караван" является уроженец Львовской области, 1974 года рождения по имени Ярослав Мазурок, который раньше работал в частных охранных структурах, он кандидат в мастера спорта по боксу.