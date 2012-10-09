Данилишин: состояние науки в Украине близко к разрушению

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Государство теряет приоритетное направление развития науки, без которой ни о какой стратегии модернизации не может быть и речи. В Украине остается критически низким уровень поддержки науки, что отражается на общем уровне научно-технологической безопасности. Можно констатировать не просто нехватку средств для обеспечения научно-технологического развития производственного потенциала экономики Украины, а разрушение финансовых основ функционирования научного сектора, что все заметнее приводит к усилению технологической зависимости национального хозяйства”, - подчеркнул академик.

Б.Данилишин обращает внимание на то, что в Украине на научные исследования расходуется средств в 2,5-5 раз меньше, чем в ведущих странах мира.

“Для последних лет характерен рост удельного веса фундаментальных исследований в распределении по видам научных работ, однако их доля (в Украине – УНИАН) не превышает 0,2% ВВП, тогда как даже в постсоветских странах затраты на фундаментальные исследования составляют 0,5-0,6% ВВП. Фактически доля ВВП, которая тратится на научные исследования в Украине, в 2,5-5 раз меньше, чем в ведущих странах мира. Удельные расходы на научные исследования в расчете на одного научного работника в Украине почти втрое меньше, чем в России, в 18 раз – чем в Бразилии, в 34 – чем в Южной Корее и более чем в 70 раз меньше – чем в США”, - пишет академик.

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Б.Данилишин также отмечает, что украинские ученые не имеют современной материально-технической базы для развития науки.

“Парк научных приборов и оборудования в научно-исследовательских организациях и лабораториях непомерно устарел: 60% из эксплуатируемых в НАН Украины, функционируют от 15 до 25 лет, в то время как в развитых странах мира срок эксплуатации такого оборудования не превышает 5-7 лет. Для максимально эффективного использования интеллекта исследователя отсутствие современной прогрессивной материально-технической базы является едва ли не главным препятствием для позитивной результативности завершения его научных поисков. Доля основных средств научных организаций в общем объеме основных средств предприятий и организаций Украины составляла 0,9%, в том числе машин и оборудования – 1,3%. Степень изношенности основных средств в научной сфере составляла около 45%”, - отметил Б.Данилишин.

Он считает, что власть и международные научные организации должны усилить контроль за развитием науки в Украине.

“Я, как академик НАН Украины, обращаюсь к нынешней власти и международным научным организациям с просьбой взять под личный контроль развитие и финансирование приоритетных направлений научных исследований в Украине, потому что дальнейшее промедление может иметь необратимый катастрофический характер”, - подчеркнул Б.Данилишин.

Как сообщал УНИАН, профсоюз ученых Национальной академии наук Украины 10 октября будет пикетировать Кабинет министров Украины, Администрацию Президента и областные государственные организации в региональных научных центрах с требованием увеличения финансирования научной сферы.