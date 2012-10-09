Данилишин: состояние науки в Украине близко к разрушению

06:55, 09 октября 2012
Общество
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Академик Национальной академии наук Украины, экс-министр экономики Богдан Данилишин считает, что в Украине из-за крайне неудовлетворительного финансирования разрушаются основы функционирования науки.

Член профкома Института проблем материаловедения им. Францевича Александр Толочин, заместитель председателя профсоюза работников НАНУ Виктор Столяров, председатель профсоюза работников НАНУ Анатолий Широков, академик, директор института общей энергетики Михаил Кулик и член ЦК профсоюза работников НАНУ, председатель профкома Физико-технологического института металлов и сплавов НАНУ Андрей Беспалый во время пресс-конференции в УНИАН

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Государство теряет приоритетное направление развития науки, без которой ни о какой стратегии модернизации не может быть и речи. В Украине остается критически низким уровень поддержки науки, что отражается на общем уровне научно-технологической безопасности. Можно констатировать не просто нехватку средств для обеспечения научно-технологического развития производственного потенциала экономики Украины, а разрушение финансовых основ функционирования научного сектора, что все заметнее приводит к усилению технологической зависимости национального хозяйства”, - подчеркнул академик.

Б.Данилишин обращает внимание на то, что в Украине на научные исследования расходуется средств в 2,5-5 раз меньше, чем в ведущих странах мира.

“Для последних лет характерен рост удельного веса фундаментальных исследований в распределении по видам научных работ, однако их доля (в Украине – УНИАН) не превышает 0,2% ВВП, тогда как даже в постсоветских странах затраты на фундаментальные исследования составляют 0,5-0,6% ВВП. Фактически доля ВВП, которая тратится на научные исследования в Украине, в 2,5-5 раз меньше, чем в ведущих странах мира. Удельные расходы на научные исследования в расчете на одного научного работника в Украине почти втрое меньше, чем в России, в 18 раз – чем в Бразилии, в 34 – чем в Южной Корее и более чем в 70 раз меньше – чем в США”, - пишет академик.

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Б.Данилишин также отмечает, что украинские ученые не имеют современной материально-технической базы для развития науки.

“Парк научных приборов и оборудования в научно-исследовательских организациях и лабораториях непомерно устарел: 60% из эксплуатируемых в НАН Украины, функционируют от 15 до 25 лет, в то время как в развитых странах мира срок эксплуатации такого оборудования не превышает 5-7 лет. Для максимально эффективного использования интеллекта исследователя отсутствие современной прогрессивной материально-технической базы является едва ли не главным препятствием для позитивной результативности завершения его научных поисков. Доля основных средств научных организаций в общем объеме основных средств предприятий и организаций Украины составляла 0,9%, в том числе машин и оборудования – 1,3%. Степень изношенности основных средств в научной сфере составляла около 45%”, - отметил Б.Данилишин.

Он считает, что власть и международные научные организации должны усилить контроль за развитием науки в Украине.

“Я, как академик НАН Украины, обращаюсь к нынешней власти и международным научным организациям с просьбой взять под личный контроль развитие и финансирование приоритетных направлений научных исследований в Украине, потому что дальнейшее промедление может иметь необратимый катастрофический характер”, - подчеркнул Б.Данилишин.

Как сообщал УНИАН, профсоюз ученых Национальной академии наук Украины 10 октября будет пикетировать Кабинет министров Украины, Администрацию Президента и областные государственные организации в региональных научных центрах с требованием увеличения финансирования научной сферы.

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