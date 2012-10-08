10 октября ученые опять придут пикетировать Кабмин и АП

Профсоюз научных работников Национальной академии наук Украины 10 октября будет пикетировать Кабинет министров Украины, Администрацию Президента и областные государственные организации в региональных научных центрах с требованием увеличения финансирования научной сферы.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель профсоюза работников НАН Украины Анатолий Широков.

"Проведение акции было поддержано всеми нашими региональными организациями профсоюза - в Северо-восточном научном центре в Харькове, в Западном научном центре во Львове, в Южном - в Одессе. И даже уже Севастополь. Все люди, несмотря на политические вкусы, в этом едины", - сказал А.Широков.

По его словам, на научных работников Донецка оказывается давление и препятствование участию в акции. "Профсоюзы, первичные организации, институты чувствуют давление со стороны властных структур", - добавил он.

А.Широков сообщил, что научные работники требуют от правительства выполнения обязательств, взятых на себя 24 мая, после первой акции протеста, по финансовому обеспечению НАН в части необходимого фонда оплаты труда работников научно-исследовательских учреждений и организаций.

"Самая большая задача - это проект государственного бюджета на 2013 год и учтение в нем бюджетного запроса НАН в первую очередь в части обеспечения необходимого фонда оплаты труда", - подчеркнул председатель профсоюза.

"Дефицит бюджетного финансирования сказывается как на процессе научных исследований, так и на социальном положении работников Академии наук. Размер заработной платы в академии имеет стойкую тенденцию к снижению по сравнению с аналогичным показателем не только в промышленности, но и в отраслях экономики в целом", - отметил он.

В частности, согласно приведенным А.Широковим данным, среднемесячная зарплата работников научных учреждений в 2007-2009 годах составляла почти 137% в соответствии со среднемесячной заработной платой в экономическом секторе, в 2010 году - 126%, а в 2012 году - 106%.

"Если должностные оклады бюджетников в 2012 году должны вырасти на 25,5%, то объем финансирования НАН Украины позволяет выйти лишь на 13,6%. Фактически во время каждого повышения должностных окладов приходится уменьшать установленные нормативными документами доплаты и надбавки обязательного и стимулирующего характера и вводить режим неполного рабочего времени или отпуска без сохранения заработной платы. Вот такое "благосостояние" для научных работников", - отметил председатель профсоюза.

В свою очередь, академик, директор Института общей энергетики Михаил Кулик добавил, что ситуация с хроническим недофинансированием отрасли приводит к оттоку лучших научных работников.

"Многие научные работники продолжают свою деятельность за рубежом. Они все ровно работают на общество, на мировое сообщество, но для прогресса Украины - они утрачены. Еще большие потери с теми людьми, которые ушли из научной сферы в бизнес, в сферу услуг и т. п.... Сейчас почти прекратилось поступление молодых специалистов в науку. Еще сложнее ситуация в институтах технологического направления", - подчеркнул М.Кулик.