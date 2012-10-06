Милиция уже знает, кто «заминировал» вокзал в Керчи

Сотрудники милиции установили личность и ищут телефонного "террориста", который вечером 5 октября сообщил о минировании железнодорожного вокзала в Керчи.

Как сообщает пресс-служба крымского управления МВД, аноним позвонил в 20.10. На место происшествия выехали сотрудники следственно-оперативной группы, руководство крымского главка милиции, специалисты-взрывотехники.

Была осуществлена эвакуация людей в безопасную зону, перекрыто движение автотранспорта в районе вокзала, задержано отправление поезда «Керчь – Николаев».

В 00.20 возобновилось движение поездов, вокзал начал функционировать в штатном режиме, поскольу взрывчатку не нашли.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 259 Уголовного кокедса Украины, санкция которой предусматривает наказание в виде ареста на срок до шести месяцев либо ограничение свободы на срок до пяти лет.

"Личность человека, совершившего ложное сообщение о взрыве установлена, принимаются меры к его задержанию", - заявили в милиции.