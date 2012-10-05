Во Львовской областной федерации бокса не узнали стрелка из Каравана

Об этом пишет Gazeta.ua.

"Никто из наших мастеров не узнает по лицу этого убийцу с фотографии, - говорит президент федерации Богдан Бурда. - Я связался с тренерами, которые вели ребят 1972-1974 года рождения. Не знают такой фамилии. О том, что он кандидат в мастера спорта - какая-то ложная информация. Ведь у нас есть реестр всех кандидатов. Им не так просто стать. Человек должен несколько лет у нас заниматься, участвовать во всеукраинских соревнованиях. Возможно, этот Мазурок изготовил себе какое-то липовое удостоверение кандидата в мастера спорта".

Напомним, министр внутренних дел Виталий Захарченко заявил, что убийцей охранников в столичном ТРЦ "Караван" является уроженец Львовской области 1974 года по имени Ярослав Мазурок, ранее работавший в частных охранных структурах и имеющий звание кандидата в мастера спорта по боксу.