Синоптики говорят, что завтра в Украине будет сухо и тепло

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, только ночью в Харьковской и Луганской, а днем в Волынской и Ривненской областях местами небольшой кратковременный дождь.

В Украине ночью и утром местами туман. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью будет составлять 6-11°, на побережье морей 12-17°; днем 18-23°, на юге Одесской области и в Крыму до 26°; на высокогорье Карпат ночью 3-6° тепла, днем 9-14°.

В Киеве и Киевской области без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью по области 6-11°, днем 18-23°; в Киеве ночью 6-8°, днем 19-21°.

Сегодня, 5 октября, температура воды составила в Черном и Азовском морях 19-22°, в Днепре возле Киева - 16°.