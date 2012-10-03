В Днепропетровске боятся, что вину за гибель 23 человек повесят на «пешку»

Вчера в Индустриальном райсуде Днепропетровска прошли очередные слушания по делу о взрыве газа в жилом доме на ул. Мандрыковской, 127, когда погибли 23 человека.

Как сообщает «Сегодня», по словам Виктории Егоровой, потерявшей во время взрыва 19-летнюю дочь и оказавшейся под завалами рухнувшего дома, сейчас идет опрос свидетелей.

«Свидетелей порядка 450. Но особо важных для следствия - 30 человек. Загвоздка в том, что некоторые поменяли место жительства. Нужно время, чтобы их найти. Дальше будут зачитывать материалы проведенных экспертиз и потом уже дебаты», - пояснила В.Егорова.

За пять лет суд не определился с наказанием для виновных в смерти людей. Более того, обвиняемые руководители «Днепрогаза» - гендиректор предприятия Игорь Иванков, его первый заместитель Максим Сорокин и главный инженер Сергей Бачурин - были трижды амнистированы, напоминает издание.

Год назад их снова взяли под стражу, а на скамье подсудимых появился еще один фигурант - мастер участка, где произошел взрыв, Максим Мурзин.

Теперь им грозит уже не пять лет лишения свободы, как ранее, а восемь. При новом рассмотрении прокуратура переквалифицировала дело со служебной халатности на «нарушение правил безопасности во время проведения работ повышенной опасности».

«Оборудование на газораспределяющем пункте было устаревшее - конца 60-х годов. Эксперты показали, что максимальный срок его эксплуатации составлял 18 лет. Кроме того, был нарушен порядок действий в экстренных ситуациях. С момента первого звонка о повышенном давлении газа в домах до момента взрыва прошло около 1,5 часа. Сотрудники «Днепрогаза» должны были проверить уровень загазованности в помещениях и при повышении 1% загазованности срочно эвакуировать людей. Но этого не сделали», - сказал адвокат потерпевших Дмитрий Поповский.

Родные погибших надеются, что теперь суд вынесет обвинительный приговор, но допускают, что в итоге всю вину возложат на М.Мурзина, а «газовая» верхушка вновь выйдет на свободу.

«Все может быть. Пять лет назад мы не могли предположить, что руководителей «Днепрогаза» амнистируют», - заявила В.Егорова.

Как сообщал УНИАН, 13 октября 2007 года в Днепропетровске в жилом многоэтажном доме № 127 по улице Мандрыковской произошел взрыв бытового газа, в результате чего погибли 23 человека.

Прокуратура Днепропетровской области квалифицировала действия должностных лиц газоснабжающего предприятия ОАО «Днепрогаз» по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины – «Нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель людей или тяжелые последствия».