Таксисты заставили пассажира бегать голым перед ночным клубом

Как сообщили корреспонденту УНИАН в секторе общественных связей областного управления милиции, инцидент произошел в конце прошлой недели в Тернополе.

По данным милиции, 20-летний студент, чтобы вернуться домой после отдыха в ночном клубе, после полуночи вызвал такси. Куда именно его везти он не объяснил, только сказал, что нужно ехать в направлении пригородного села Большая Березовица. По дороге юноша заснул. На объездной таксист остановил автомобиль, разбудил пассажира, приказал заплатить 92 грн и покинуть салон.

Хотя студент был захмелевшим, он отказался платить такую сумму, поскольку она была откровенно завышена. Тогда водитель вызвал 5 своих коллег, которые, приехав, избили юношу и засунули его в багажник. Таксист привез студента под один из ночных клубов и приказал ему раздеваться.

По данным правоохранителей, юноша уже не припоминает, какую одежду снял сам, а какую с него снял обидчик, но вскоре он по указанию таксиста вынужден был бегать голым между припаркованными автомобилями, это на видео снимали люди, выходившие из клуба.

Между тем таксист из снятой студентом одежды забрал бумажник с пятьюдесятью гривнями и документами, а также дорогой «Айфон» и покинул место происшествия.

На следующий день оперативники установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался водитель местной таксофирмы – 30-летний житель Тернополя.

В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 186 (грабеж, соединенный с насилием, которое не является опасным для жизни или здоровья потерпевшего) и ч. 1 ст. 146 (незаконное лишение свободы) Уголовного кодекса Украины.