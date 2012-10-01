В Крыму убили бизнесмена, занимавшегося перевозками

Как сообщила УНИАН сотрудник пресс-службы крымского управления МВД Ольга Богославская, тело 40-летнего предпринимателя обнаружили 30 сентября.

«На стоянке в машине «Тойота» с открытой дверью находился труп жителя поселка Кировское», - сказала О.Богославская.

Феодосийский горотдел милиции возбудил уголовное дело по статье 115 Уголовного кодекса (убийство).

Правоохранители проводят расследование, назначен ряд экспертиз.

Пресс-служба крымского управления МВД не уточняет других деталей происшествия.

Как сообщил УНИАН представитель Республиканского комитета по транспорту и связи, погибший бизнесмен — Айдер Исаев, который владел автопарком в крымском поселке Кировское и являлся крупным автоперевозчиком в регионе.