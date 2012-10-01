Во львовской колонии повесился заключенный

15:40, 01 октября 2012
Общество
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В Личаковской исправительной колонии №30, расположенной в городе Львове по улице Шевченко, нашли повешенным 29-летнего осужденного.

Тело нашли сегодня утром

Как сообщили УНИАН в Управлении государственной пенитенциарной службы во Львовской области, тело узника было обнаружено сегодня около 9.00 утра в подвальном помещении, где размещен санузел.

По указанному факту правоохранительными органами проводится проверка в порядке ст. 97 УПК Украины.

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