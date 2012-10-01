Во львовской колонии повесился заключенный

Как сообщили УНИАН в Управлении государственной пенитенциарной службы во Львовской области, тело узника было обнаружено сегодня около 9.00 утра в подвальном помещении, где размещен санузел.

По указанному факту правоохранительными органами проводится проверка в порядке ст. 97 УПК Украины.