Во львовской колонии повесился заключенный
15:40, 01 октября 2012Общество
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В Личаковской исправительной колонии №30, расположенной в городе Львове по улице Шевченко, нашли повешенным 29-летнего осужденного.
Тело нашли сегодня утром
Как сообщили УНИАН в Управлении государственной пенитенциарной службы во Львовской области, тело узника было обнаружено сегодня около 9.00 утра в подвальном помещении, где размещен санузел.
По указанному факту правоохранительными органами проводится проверка в порядке ст. 97 УПК Украины.
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