ГАИ будет ловить нарушителей на "Гарпун" от НАСА

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил временно исполняющий обязанности начальника Управления ГАИ МВД Украины Владимир Резников.

«Я уверен, что мы до конца года, а возможно даже раньше начнем отходить от использования приборов, которые фиксируют скорость, но не имеют функций фотовидеосъемок, таких как «Беркут», «Искра», «Радис», и будем использовать для контроля дорожного движения приборы, которые имеют функцию фотовидеофиксации, а именно прибор «Гарпун» на базе прибора «ТруКам» или прибор «Визир», - сказал В.Резников.

Он также отметил, что новое оборудование будет использоваться в первую очередь в местах, где чаще всего происходят ДТП. Приборы установят в специальные «антивандальные» боксы.

По словам В.Резникова, новая система под названием «Гарпун» отличается от действующих на сегодняшний день тем, что она осуществляет точечный замер возможного автомобиля-нарушителя с дальнейшей передачей данных на стационарный пост ГАИ либо патрульный автомобиль, пишут Комментарии.

Резников отметил, что прибор «ТруКам» измеряет скорость транспортного средства по принципиально новой методологии. Если действующие на сегодня устройства «просвечивают» трассу по принципу радара, при этом фокусируясь на определенно заданном участке, то «ТруКам» использует лазерный луч, который позволяет точечно определить возможный автомобиль-нарушитель.

«Это новейшая разработка американского аэрокосмического агентства НАСА. В этом случае, протокол о правонарушении будет составлять в течение 10-20 минут, а не двух месяцев, как это происходит сейчас», - отметил и.о. начальника департамента ГАИ МВД Украины.

По его словам, на сегодняшний день антивандальные боксы устанавливаются пока только в Киеве и области, но в дальнейшем планируется покрыть все основные магистрали и трассы Украины.