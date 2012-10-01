Завтра в Украине будет еще тепло

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, в западных и северных областях пройдет кратковременный дождь, местами гроза, на остальной территории без осадков.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью будет составлять 8-13°, в Сумской, Харьковской и Луганской областях 4-9° тепла, в южной части и на Закарпатье 12-17°; днем 19-24°, в западных, южных областях и в Крыму местами 26-30°.

В Киеве и Киевской области ночью и утром кратковременный дождь, местами гроза, днем без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью по области 8-13°, днем 19-24°; в Киеве ночью 11-13°, днем 21-23°.

Сегодня, 1 октября, температура воды в Черном и Азовском морях составляла 20-22°, в Днепре возле Киева - 16°.