Экс-главу РГА, который сбил двух пешеходов, посадили на 6 лет

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе областной прокуратуры, сегодня такой приговор вынес Красиловский районный суд.

Бывший председатель РГА осуждено за нарушение правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель нескольких лиц (ч.3 ст.286 УК Украины).

Как сообщал УНИАН, ночью 24 февраля чиновник сбил 27-летнего жителя Красиловского района, который от полученных повреждений погиб на месте происшествия, и его 22-летнюю односельчанку, которая от полученных травм умерла в больнице.

27 февраля прокурор Хмельницкой области возбудил уголовное дело по ч.3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, что повлекло гибель нескольких лиц). Во время экспертизы установлено, что нарушитель ПДД на момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения.

28 февраля Президент Виктор Янукович уволил В.Зарицкого с должности председателя Белогорской РГА.