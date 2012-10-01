Экс-главу РГА, который сбил двух пешеходов, посадили на 6 лет
В Хмельницкой области бывший председатель Белогорской РГА Валентин Зарицкий приговорен к 6 годам лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком на 3 года за смерть двух пешеходов.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе областной прокуратуры, сегодня такой приговор вынес Красиловский районный суд.
Бывший председатель РГА осуждено за нарушение правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель нескольких лиц (ч.3 ст.286 УК Украины).
Как сообщал УНИАН, ночью 24 февраля чиновник сбил 27-летнего жителя Красиловского района, который от полученных повреждений погиб на месте происшествия, и его 22-летнюю односельчанку, которая от полученных травм умерла в больнице.
27 февраля прокурор Хмельницкой области возбудил уголовное дело по ч.3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, что повлекло гибель нескольких лиц). Во время экспертизы установлено, что нарушитель ПДД на момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения.
28 февраля Президент Виктор Янукович уволил В.Зарицкого с должности председателя Белогорской РГА.