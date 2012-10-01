Сегодня в Украине стартовала призывная кампания
В Украине с 1 октября начинают работу комиссии по призыву граждан на срочную военную службу.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель начальника Главного управления личного состава Генерального штаба Вооруженных сил Украины полковник Игорь Миколаенко.
Он отметил, что комиссии будут работать в течение 2 месяцев – до 30 ноября.
И.Миколаенко сообщил, что по сравнению с весенним призывом, осенью в Вооруженные силы будет призвано на 2,5 тыс. юношей меньше.
Он объяснил, что сокращение объемов осеннего призыва в ВСУ связано с плановым сокращение объемов призыва в ходе реформирования ВСУ, стабилизацией показателей укомплектованности военнослужащими по контракту и усилением составляющей резервистов в перспективной структуре вооруженных сил.
В то же время в целом этой осенью подлежат призыву на срочную военную службу 18 тысяч 900 человек. Из них в Вооруженные силы Украины 12 тыс. 500 лиц, внутренние войска МВД Украины 5 тыс. 400 человек, государственную специальную службу транспорта 1 тыс. человек.
«Призывного ресурса в Украине достаточно. И в силу незначительных объемов призыва на военную службу, можно сказать, что в настоящее время и в будущем все юноши, которые призываются на срочную службу, будут призываться по желанию», - сказал И.Миколаенко.
Он также сообщил, что на сегодняшний день на военном учете призывников находится около 1 млн 300 тыс. человек, из которых 61% в настоящее время не подлежат призыву по различным причинам.
Кроме того, И.Миколаенко отметил, что сроки отправления юношей в военные части спланированы таким образом, чтобы обеспечить всем призывникам возможность свободно проголосовать 28 октября непосредственно в военных частях или по месту регистрации.
И.Миколаенко также добавил, что объем расходов для проведения осеннего призыва граждан Украины на срочную военную службу составляет 1 млн 700 тыс. грн.