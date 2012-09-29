Число школьников, заразившихся кишечной инфекцией в Германии, возросло до 6,5 тыс

Об этом со ссылкой на агентство Рейтер сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось о 5,5 тысячах заразившихся.

Большинство заболевших - школьники из восточных земель страны: Саксонии, Тюрингии, Берлина и Бранденбурга. В отдельных случаях заболели и учителя. Симптомы заболевания - рвота и диарея. Все заболевшие употребляли в пищу продукцию от одного и того же поставщика, фирмы Sodexo.

Представители фирмы Sodexo упреки в производстве недоброкачественной продукции отвергают, ссылаясь на результаты проверок.

О случаях заболевания известно со вторника.

Эксперты советуют не сравнивать нынешнюю вспышку инфекции с эпидемией мая прошлого года, когда необычный штамм кишечной инфекции E. coli (кишечная палочка) в Германии унес жизни более 50 человек.

В настоящее время специалисты занимаются поиском источника инфекции.