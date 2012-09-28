Белорусские журналисты на своем примере предостерегли от закона о клевете

«Мы считаем, что принятие такого закона нанесет большой вред свободе слова в Украине, будет способствовать усилению самоцензуры среди журналистов и снизит эффективность журналистского контроля за властью», - подчеркивается в заявлении БАЖ, сообщили УНИАН в Независимом медиа-профсоюзе Украины.

По словам белорусских журналистов, «начиная с 2000-х годов статьи за диффамацию не раз становились основанием для реального лишения свободы белорусских журналистов, для обысков и конфискации их профессиональной техники и носителей информации. Даже сегодня в Беларуси по двум уголовным делам за клевету против Президента и представителя власти журналисты проходят в качестве обвиняемых».

Белорусская ассоциация журналистов призывает власть Украины отказаться от введения уголовной ответственности за клевету. Защита личных и имущественных прав должна осуществляться в порядке гражданского судопроизводства, отмечается в заявлении.

Как сообщал УНИАН, 1 октября в 10.00 под Верховной Радой Независимый медиа-профсоюз Украины в содружестве с другими журналистскими организациями проводит митинг протеста против законопроекта депутата Виталия Журавского, которым планируется введение уголовной ответственности за клевету. НМПУ считает, что в существующем законодательстве достаточно инструментов для решения этой проблемы. Введение уголовной ответственности даст власти еще один инструмент для расправы над неугодными журналистами, добавляют в НМПУ.