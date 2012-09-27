Сегодня все львовские газеты, кроме одной, вышли с пустой первой страницей

Как передает корреспондент УНИАН, с «белыми» страницами вышли, в частности, газеты «ZIK», «Львовская газета», «Львовская почта», «Высокий замок» и «Ратуша».

Внизу каждой пустой страницы написано: «Мы вышли с пустой первой колонкой, потому что нам пытаются заткнуть рот, а у вас отбирают право знать правду».

Как сообщал УНИАН, 18 сентября украинский парламент принял в первом чтении проект закона, которым предусматривается внедрить уголовное преследование за клевету с наказанием до трех лет заключения. Проект закона был внесен народным депутатом от ПР Виталием Журавским.

Проект закона вызвал критику со стороны Еврокомиссии, Советы Европы, ОБСЕ и депутатов Европарламента, а также ряд протестов со стороны журналистского сообщества.

25 сентября В.Журавский зарегистрировал в парламенте проект постановления об отмене решения Верховной Рады о принятии в первом чтении законопроекта о криминализации клеветы.

В тот же день в Нью-Йорке Президент Украины В.Янукович назвал ошибкой автора внесение на рассмотрение парламента законопроекта о внедрении уголовной ответственности за клевету. По словам В.Януковича, автор законопроекта, услышав мнение Президента, своих однопартийцев, принял решение отозвать закон.

Однако, заявил народный депутат из фракции “БЮТ-Батькивщина”, первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам регламента, депутатской этики и обеспечения деятельности парламента Сергей Сас, автор законопроекта о криминализации клеветы В.Журавский не имеет права сам отзывать свой проект закона и теперь Верховная Рада должна определяться с его судьбой.

С.Сас заметил, что если следовать регламенту, то этот законопроект должен рассматриваться в сессионном зале во втором чтении и именно по результатам рассмотрения должно приниматься решение о его отклонении. “С точки зрения чистоты жанра, Верховная Рада должна была бы рассмотреть его во втором чтении и, учитывая позицию автора, отклонить этот проект документа. Но будет ли соблюден регламент, трудно сказать”, - заметил он.