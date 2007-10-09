Украина - Россия: антидемпинговых санкций больше не будет
23:20, 09 октября 2007Общество
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Ни с одной стороны
Украина и Россия договорились не применять финансовые санкции при антидемпинговых расследованиях во всех направлениях.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сообщил журналистам премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ на брифинге по итогам визита в Москву.
Он отметил, что согласно договоренности, финансовые санкции не будет применять ни Украина, ни Россия.
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