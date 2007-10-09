Украина - Россия: антидемпинговых санкций больше не будет

Украина и Россия договорились не применять финансовые санкции при антидемпинговых расследованиях во всех направлениях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сообщил журналистам премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ на брифинге по итогам визита в Москву.

Он отметил, что согласно договоренности, финансовые санкции не будет применять ни Украина, ни Россия.