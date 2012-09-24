Согласие Словакии может принести Украине 10 млрд кубометров дешевого газа

Словакия согласилась предоставить свою ГТС Украине для прокачки топлива из Европы несмотря на угрозы со стороны "Газпрома" снизить объем транзита. Пока это лишь теоретические перспективы. Но эксперты считают, что при условии инвестиций в размере $18-20 млн с 2014 года Украина сможет получать порядка 10 млрд кубометров газа, более дешевого, чем российский. Об этом пишет Коммерсант-Украина.

О том, что Украина сможет начать реверсивные поставки газа из Словакии, заявил после встречи с министром энергетики и угольной промышленности Украины Юрием Бойко еврокомиссар по вопросам энергетики Гюнтер Оттингер.

Необходимость поставлять газ из Словакии возникла в связи с чрезмерно высокой стоимостью российского топлива. Россия продает газ по $430 за тыс.куб.м, а в Европе его можно приобрести по $360-380. Именно о такой цене шла речь в рамочном соглашении между НАК "Нафтогаз Украины" и немецкой RWE, подписанном в мае этого года. Тогда стороны договаривались о поставках 10 млрд кубометров притом, что из России в этом году Украина планирует импортировать 27,5 млрд кубометров, а в следующем — 24 млрд кубометров. Дополнительные объемы дешевого газа из Европы можно будет получать и через строящийся в Польше LNG-терминал. Ожидается, что он сможет принимать сжиженный газ с Ближнего Востока уже в 2014 году.

Политически вопрос реверса можно считать решенным, но для того, чтобы проект сдвинулся с мертвой точки, Украине нужно будет найти средства на строительство реверсивной перемычки на территории Словакии, отмечает директор энергетических программ центра "Номос-1" Михаил Гончар. "Словацкая сторона не хочет в одностороннем порядке нести затраты на сооружение короткого соединительного газопровода, чтобы осуществлять реверсные поставки газа, не задевая основного маршрута",— говорит он. Инвестиции в этот проект оцениваются в $18-20 млн.

Директор Института энергетических стратегий Дмитрий Марунич полагает, что добиться уступок от Словакии позволило и начатое недавно Еврокомиссией антимонопольное расследование в отношении "Газпрома". "В существующих условиях, если монополия вопреки подписанному со Словакией договору сократит транзит газа, аргументировав это тем, что последняя не хочет отказаться от поставок топлива в Украину, это будет лучшим доказательством ограничения конкуренции на рынке Европы со стороны России",— говорит Марунич. По его мнению, шаткие позиции "Газпрома" в Европе в перспективе приведут к принятию и других выгодных Украине решений, позволяющих диверсифицировать поставки газа в страну.