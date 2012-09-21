Эттингер и Бойко договариваются о реверсных поставках газа из Словакии

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил журналистам комиссар ЕС после встречи с украинским министром.

«Мы говорили о реверсивном потоке с рынка Европейского Союза, в частности, из Словакии в Украину», - сказал комиссар.

Г.Эттингер отметил, что на сегодняшний день Россия остается для Евросоюза наиболее важным партнером в поставках газа.

«Однако на нашем внутреннем рынке, и об этом говорит наша энергетическая политика, в наших интересах диверсифицировать поставки газа, как в плане путей поставок, так и источников поставок», - сказал Г.Эттинген. Он отметил, что это будет способствовать большей солидарности и большей конкуренции на внутреннем рынке. Комиссар также отметил, что в ходе разговора с украинским министром обсуждались технические шаги, которые должны предпринять Украина и Словакия для обеспечения возможности реверсивных поставок газа. Комиссар отметил, что, по предварительным расчетам, вся техническая работа может быть завершена к середине 2014 года.