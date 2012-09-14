СМИ: Обвинения Еврокомиссии - потенциально смертельны для Газпрома

Об этом говорится в статье The Economist.

«Газпром недооценил полномочия Европейской комиссии, которая подтолкнула страны-члены к либерализации своих газовых рынков. Он попытался заблокировать деление рынка смесью кнута и пряника. Но это принесло больше проблем.

Год назад Комиссия провела серию захватывающих набегов на 20 офисов Газпрома и связанных с ним компаний. Это развеяло миф о том, что политические связи компании в крупных европейских странах дали ему иммунитет. 4 сентября комиссия начала антимонопольное расследование по трем обвинениям. Все они являются потенциально смертельными для бизнес-модели Газпрома», - цитирует статью Тиждень.ua.

«Он (Газпром - ред.) любит заключать соглашения с отдельными странами, что позволяет вознаграждать друзей и наказывать врагов. Теперь Газпрому будет трудно защищать контракты с отдельными странами против правил единого рынка ЕС. Впрочем некоторые страны все же могут выбрать долгосрочные контракты и привязку к нефти.

Газпром далеко не обречен. Он бросил вызов скептикам и критикам, успешно построив "Северный поток", который проходит по дну Балтийского моря в Германию. Это означает, что он больше может не быть заложником транзитных стран таких как Украина и Белоруссия. Он только усилил свое торговое подразделение в Великобритании. Некоторые внутри компании стремятся конкурировать со сланцевым газом, который в Европе до сих пор не добывают. Но как узнала американская компания Microsoft после своих ссор с Комиссией: монопольная власть в Европе приносит больше врагов, чем прибыли», - отмечает издание.