”Нафтогаз Украины” может не выдержать давления - Шлапак

НАК "Нафтогаз Украины" может не выдержать существующего налогового давления, заявил первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК на встрече с журналистами 8 октября, пишет газета "Дело".

"Проблема - в ситуации по газовому рынку в целом. В частности, финансовое состояние НАК «Нафтогаз» может не выдержать того бюджетного давления, которое на нее возложено. Правительство не вернуло компании около трех миллиардов гривень задолженности за разницу в ценах, предложив провести взаимозачет по долгам НАК «Нафтогаз» по бюджетным платежам прошлых лет", – сказал он.

При этом А.ШЛАПАК добавил, что "НАК так и не смог получить от «УкрГаз-Энерго» более 400 миллионов гривень дивидендов по прошлому году. Это те элементы, которые нужно рассмотреть, и принять меры, чтобы сбалансировать ситуацию в НАК".

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом от 7 сентября поручил Кабинету министров до 15 октября 2007 года принять в установленном порядке меры, направленные на обеспечение получения в установленном порядке Национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украины» прибыли в соответствии с ее долями в уставных фондах ЗАО «УкрГаз-Энерго» и ОАО «Укрнафта» по результатам деятельности за 2006 год.

Также Президент поручил Кабмину до 15 ноября 2007 года проработать вопрос относительно возможности получения НАК «Нафтогаз Украины» кредитов для закупки в 2007 году у ЗАО «УкрГаз-Энерго» природного газа, который хранится в подземных хранилищах, для его дальнейшего снабжения в 2008 году теплогенерирующим и бюджетным организациям по действующим на данное время ценам.

НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция ОАО "Укрнафта" и 50% ЗАО «УкрГаз-Энерго».

ОАО "Укрнафта" 2006 год завершило с чистой прибылью 2 млрд. 412,56 млн. грн.

По результатам 2006 года, прибыль ЗАО «УкрГаз-Энерго» до налогообложения составила 1,014 млрд. грн.