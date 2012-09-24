В киевском метро на рельсы упал пассажир
10:25, 24 сентября 2012Общество
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Сегодня утром красная ветка киевского метро на время остановилась из-за падения пассажира на рельсы.
На рельсы упал человек
Как сообщает пресс-служба киевского метрополитена, пассажир 1985 года рождения упал на рельсы перед поездом, прибывающим на станцию «Святошин». Инцидент произошел в 07 час. 29 мин., в результате чего было приостановлено движение поездов на Святошинско-Броварской линии для извлечения человека.
Пассажир остался жив, однако в результате падения получил телесные повреждения. Ему вызвали скорую помощь. В 07 час. 38 мин. движение поездов на Святошинско-Броварской линии было возобновлено.
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