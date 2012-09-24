В киевском метро на рельсы упал пассажир

Как сообщает пресс-служба киевского метрополитена, пассажир 1985 года рождения упал на рельсы перед поездом, прибывающим на станцию ​​«Святошин». Инцидент произошел в 07 час. 29 мин., в результате чего было приостановлено движение поездов на Святошинско-Броварской линии для извлечения человека.

Пассажир остался жив, однако в результате падения получил телесные повреждения. Ему вызвали скорую помощь. В 07 час. 38 мин. движение поездов на Святошинско-Броварской линии было возобновлено.