Подозреваемую в убийстве 14-летнего сына отправили в психбольницу

Как сообщили УНИАН в Секторе связей с общественностью Управления МВД Украины в Винницкой области, во время расследования зверского убийства подростка под подозрение сразу попала его мать, на которую указывала ее сестра.

Но проведенное предварительное расследование и собранные доказательства свидетельствовали о том, что сестры действовали вместе - они связали парня с целью проведения ритуального действа, а перед этим читали оккультную книгу. Отец убитого, который поддерживал теплые отношения с сыном и помогал материально, несмотря на то, что с женой был разведен, на то время находился на заработках.

В селе сестер характеризовали негативно, называли их замкнутыми и неприветливыми. Скота, как заведено в селе, они не держали, хозяйством не занимались. Днем отсиживались в доме, зато к глубокой ночи у них окна светились. Убитый 14-летний подросток был единственным ребенком у убийцы. У ее сестры — трое детей. И соседи, и трое детей сестры, которые на момент убийства двоюродного брата находились в своей половине дома, слышали крики подростка, но не вмешались.

Погибшего и односельчане и учителя характеризовали как доброжелательного, способного, порядочного подростка, который помогал и родителям и тете, с которой семья проживала в одном доме.

В ходе досудебного следствия был назначен ряд экспертиз, в том числе психолого-психиатрическая, в результате чего установлен факт психического заболевания у обеих сестер.

Принимая во внимание этот факт, Жмеринским межрайонным судом Винницкой области было принято решение о принятии к подсудимым принудительных мер медицинского характера по размещению в лечебное заведение психиатрии.

На сегодняшний день обе женщины проходят лечение в Днепропетровской психиатрической больнице со строгим режимом надзора.

Как сообщал УНИАН, в июле 2011 года в селе Приветливое Мурованоууриловецкого района Винницкой области был убит 14-летний подросток. Его тело, завернутое в пленку и одеяло, было найдено на мусорной свалке. Тогда эксперты-криминалисты, которые вместе со следственно-оперативной группой работали на месте преступления, насчитали на теле убитого около сорока ножевых ранений и резаную рану в области шеи. Тогда по факту убийства было возбуждено уголовное дело.