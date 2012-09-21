Доллар к выходным подрос

В пятницу, 21 сентября, на украинском межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,1280/8,1370, к 12:00 сузился спрэд - 8,1325/8,1370. К закрытию торгов ценовые уровни повысились - 8,1340/8,1390 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2609/0,2614, к 12:00 цены поднялись до 0,2622/0,2626. К закрытию торгов цены достигли уровня 0,2626/0,2630. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов остался 31,0350 (-0,4300).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2955/1,3045.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,5620/10,5755, к 12:00 цены ушли вверх - 10,5915/10,6015. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH упали - 10,5655/10,5760.