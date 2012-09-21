Тест-драйв нового Lexus ES в салонах официальных дилеров Lexus
12:49, 21 сентября 2012Общество
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22-23 сентября 2012 года официальная дилерская сеть Lexus в Украине представляет новый седан Lexus ES и приглашает на тест-драйв этой модели и всего модельного ряда Lexus.
Новый Lexus ES шестого поколения является эталоном совершенства и представляет новое лицо Lexus, отличительной чертой которого является фирменная выразительная решетка радиатора, уже знакомая по новым моделям. Современный дизайн, инновационные технологии и улучшенная управляемость выводит ES на новый уровень качества в премиум-сегменте.
За дополнительной информацией обращайтесь, пожалуйста, в салоны официальных дилеров Lexus в Украине.
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