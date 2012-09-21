Тест-драйв нового Lexus ES в салонах официальных дилеров Lexus

Новый Lexus ES шестого поколения является эталоном совершенства и представляет новое лицо Lexus, отличительной чертой которого является фирменная выразительная решетка радиатора, уже знакомая по новым моделям. Современный дизайн, инновационные технологии и улучшенная управляемость выводит ES на новый уровень качества в премиум-сегменте.

За дополнительной информацией обращайтесь, пожалуйста, в салоны официальных дилеров Lexus в Украине.

www.lexus.ua