Православные сегодня празднуют Рождество Пресвятой Богородицы

Это день открывает новый церковный год - вся история Нового завета начинается с рождения маленькой девочки, которую назовут престолом Бога и которая станет той Дверью, через которую появится спаситель мира, - Христос. Богородица родилась у немолодых благочестивых супругов Иоакима и Анны. Иоаким происходил из дома царя Давида, Анна - из рода священников. Племянница Анны, праведная Елизавета, была матерью Иоанна Крестителя и двоюродной сестрой будущей Девы Марии. Однажды к Анне явился ангел Господний и сказал: «Твоя молитва услышана Богом, и ты зачнешь и родишь дочь благословенную, которая выше всех земных дочерей. Ради Нее благословятся все роды земные. Назови Ее Мария». "Услышав эти радостные слова, праведная Анна поклонилась Ангелу и сказала: "Живой Господь Бог мой! Если у меня действительно родится ребенок, то я отдам его Господу на служение. Пусть он служит Ему, восхваляя Его имя на всю жизнь".

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Из всех описанных событий на праздничной иконе отображен именно момент рождения Пресвятой Девы. Ее мать, праведная Анна, в центре на высоком ложе. Рядом - жены с дарами, повитуха и служанки, которые омывают Богоотроковицу в купели или уже подносят Ее матери. Нередко изображена и Дева Мария в колыбели. Это праздник - большое утешение для бездетных пар.