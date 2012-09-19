В Украину прибыла Плащаница Пресвятой Богородицы

Как сообщает сайт УПЦ, с благословения Блаженнейшего Митрополита Владимира святыня была доставлена официальной делегацией Украинской православной церкви во главе с секретарем Предстоятеля УПЦ архиепископом Переяслав-Хмельницким и Вишневским Александром.

Встречу в Святой Успенской Киево-Печерской Лавре возглавил Блаженнейший Митрополит Киевский и всей Украины Владимир.

Плащаницу также встречали: наместник Лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, митрополит Мексиканский, Венесуэльский, Карибский и всей Центральной Америки Антоний (Антиохийский Патриархат), управляющий делами УПЦ архиепископ Бориспольский Антоний, архиепископ Белогородский Николай, Белоцерковский и Богуславский Августин, Харьковский и Богодуховский Ануфрий, духовенство и верующие.

На Соборной площади лавры Митрополит Владимир провел перед святыней молебен, по завершении которого обратился к собравшимся со словами: «Мы часто просим Божью Мать обо всем, ставим такие задания относительно нас, что не сразу разберешься, чего мы просим. Но Божья Мать – Мать всей вселенной обычно спешит сама, в первую очередь, воздвигнути ходатайство перед Богом нашим о спасении рода человеческого. И получают все, кто искренне этого просит с надеждой на Бога и Его волю». Он отметил, что «сегодня Богоматерь оставила святой град Иерусалим, где Она почивает в своей иконе, и пришла к нам в свой дом, который посвящен Ей».

Как отметил предстоятель УПЦ, «такое важное событие – посланничество из Иерусалима иконы Божьей Матери – историческое событие, и оно должна остаться в наших сердцах на благо самого себя, на благо всего нашего народа».

После этого Плащаница была перенесена в Стефановский придел Успенского собора, где будет находиться до 24 сентября. В эти дни собор будет открыт с 7-00 до 21-00 (вход на территорию Заповедника бесплатный).

Выдающаяся святыня Мирового Православия прибыла в Украину по просьбе Блаженнейшего Митрополита Владимира и с благословения Блаженнейшего Патриарха Иерусалимского Феофила ІІІ.