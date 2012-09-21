Состояние здоровья Леонида Броневого остается тяжелым

По его словам, актер до сих пор подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и говорить еще не может.

Врач подчеркнул, что какие-либо прогнозы медики давать пока не могут. Вместе с тем он отметил, что "появляется хорошая тенденция к улучшению".

По словам кардиохирурга, к актеру в больницу приехала жена. Как сообщает телеканал "1+1", для супруги актера Виктории, которая приехала в Киев с сестрой, выделили палату. Врачи предполагают, что ее присутствие благоприятно повлияет на реабилитацию.

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Тодуров также сообщил РИА Новости, что пока радикальных изменений в состоянии здоровья актера ждать не приходится: "Три-четыре дня еще идет местное воспаление, некроз тканей в месте инфаркта, поэтому ожидать каких-то радикальных улучшений не приходится. Как правило, первые пять суток - они такие, самые напряженные", - сказал он.

Сейчас актера кормят специальными смесями, которые компенсируют полноценное питание. По словам директора медучреждения, если ближайшие два дня пройдут спокойно, то медики будут думать, как перевести пациента на самостоятельно дыхание.

Накануне Тодуров сообщил, что Броневой останется на лечении в Киеве до завершения курса реабилитации. В среду артист пришел в сознание, к нему начали пускать первых посетителей.

Уроженец Киева Леонид Броневой приехал 7 сентября вместе с другими артистами московского театра "Ленком". Театр им. Леси Украинки, где с 8 по 17 сентября проходили гастрольные спектакли, находится рядом со школой, где учился Л.Броневой до 1936 г., когда был арестован его отец, а семью выслали как родных "врага народа".