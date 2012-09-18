СМИ: В Киеве с инфарктом госпитализирован Броневой

Известный советский и российский актер театра и кино, Народный артист СССР, 83-летний Леонид Броневой госпитализирован в одну из киевских клиник с инфарктом.

Об этом сообщает Корреспондент.net, ссылаясь на источник в медицинских кругах.

"Леонид Броневой поступил сегодня в Киевский городской центр сердца с подозрением на инфаркт. Там провели обследование и установили диагноз - инфаркт миокарда. Сейчас находится в реанимационном отделении. Врачи оценивают его состояние, как средней степени тяжести", - сообщил источник.

Как известно, 7 сентября в Киев прибыли артисты знаменитого московского театра Ленком во главе с художественным руководителем Марком Захаровым. Театр прибыл в Украину в полном составе в рамках больших гастролей, которые проходят в украинской столице с 8 по 17 сентября 2012.