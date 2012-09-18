ВР распорядилась найти в госбюджете 2 млрд грн на зарплату шахтерам

Верховная Рада приняла изменения в государственный бюджет на 2012 год относительно увеличения расходов на заработную плату работникам угледобывающих предприятий.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовал 261 из 336 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

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В пояснительной записке отмечается, что целью указанного закона является обеспечение своевременной и стопроцентной выплаты зарплаты работникам государственных угледобывающих предприятий на законодательно установленном уровне, создание безопасных условий труда угледобывающих предприятий путем увеличения расходов Минэнергоугля по бюджетной программе «Государственная поддержка угледобывающих предприятий на частичное покрытие расходов по себестоимости готовой товарной угольной продукции» на 2 100,0 млн. грн (с 7 801,8 млн грн до 9 901,8 млн грн).

В документе также говорится, что принятие этого закона позволит обеспечить своевременно стопроцентную выплату зарплаты работникам государственных угледобывающих предприятий на законодательно установленном уровне, создать безопасные условия труда и выполнить обязательства по своевременной оплате за потребленную электроэнергию.