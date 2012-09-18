СБУ задержала милиционеров и военных, торговавших боеприпасами

В Черкасской области сотрудники СБУ разоблачили и задержали двух сотрудников милиции и двух военнослужащих одной из воинских частей, которые наладили устойчивый канал сбыта боеприпасов к стрелковому оружию.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, в настоящее время установлено, что житель Черкасс, заведующий складом вооружения Управления МВД Украины в Черкасской области, вступив в преступный заговор с заместителем командира одной из воинских частей Кировоградского гарнизона ВСУ, военнослужащим-контрактником и сотрудником разрешительной системы, наладил канал поставок боеприпасов.

Во время проведения плановых стрельб в воинской части списывались и похищались боеприпасы, которые затем реализовывались “заинтересованным лицам” в разных областях Украины.

Злоумышленники были задержаны во время сбыта очередной партии боеприпасов в количестве 230 патронов к автомату Калашникова и снайперской винтовке Драгунова в Кировограде вблизи воинской части.

Также в Черкассах был задержан курьер — сотрудник разрешительной системы МВД, который перевозил к месту продажи более 250 патронов к автомату Калашникова и 74 патронов к револьверу системы наганов. Во время обысков у задержанных изъяты незарегистрированное охотничье оружие, пистолет Марголина, более 3,6 тыс. патронов и граната Ф-1. В отношении всех задержанных возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения от подписки о невыезде до взятия под стражу.