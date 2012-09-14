Милиционер насмерть сбил водителя мотороллера

В результате чего водитель мотороллера получил телесные повреждения, от которых умер в больнице.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

По данному факту прокуратурой Самарского района возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, которое управляет транспортным средством, что привело к смерти потерпевшего). Досудебное следствие по делу проводит прокуратура района.