Милиционер насмерть сбил водителя мотороллера
23:32, 14 сентября 2012Общество
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Оперуполномоченный Самарского райотдела милиции Днепропетровска, находясь за рулем автомобиля Chevrolet Lacetti, допустил столкновение с мотороллером «Барракуда-2», который двигался в попутном направлении.
В результате чего водитель мотороллера получил телесные повреждения, от которых умер в больнице.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.
По данному факту прокуратурой Самарского района возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, которое управляет транспортным средством, что привело к смерти потерпевшего). Досудебное следствие по делу проводит прокуратура района.
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