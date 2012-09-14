В Лозовой подорвался сапер

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Инцидент на территории войсковой части № А0829 при проведении работ по очистке территории от боеприпасов. По предварительным данным, в результате взрыва артснаряда водитель-сапер, старшина службы гражданской защиты 1984 года рождения получил травматическую ампутацию трех пальцев левой руки, осколочные ранения левой ноги и лица.

В настоящее время 28-летний мужчина находится в больнице.

Лозовская межрайонная прокуратура по этому факту возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 267 УК Украины (нарушение правил обращения с взрывчатыми, легковоспламеняющимися и едкими веществами или радиоактивными материалами).

Проводятся первоочередные следственные действия, направленные на установление обстоятельств происшествия и виновных лиц.

Справка УНИАН. 27 августа 2008 года на территории 61-го арсенала Министерства обороны вблизи города Лозовая Харьковской области (воинская часть № А0829) произошел пожар с последующей детонацией боеприпасов. За пределы 5-километровой зоны были эвакуированы более 1,5 тыс. человек, еще около двух тысяч покинули эту зону на собственном автотранспорте, за пределы 3-километровой зоны были выведены 4600 человек.