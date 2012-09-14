Укрзализныця планирует в 2012 году потратить на развитие 14 млрд гривень

Как сообщили УНИАН в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), эти показатели заложены в сводный финансовый план железных дорог Украины на 2012 год, утвержденный Кабинетом министров Украины 3 сентября 2012 года. Согласно сводному финплану, приоритетным направлением инвестиционной деятельности является обновление железнодорожного подвижного состава.

В частности, на приобретение нового и модернизацию имеющегося парка будет направлено 6 млрд грн, или 42,8% от общего объема капитальных инвестиций.

Кроме того, финансовый план предусматривает, что железные дороги привлекут кредитные средства на сумму 8,4 млрд грн.

Средства будут направлены на внедрение скоростного движения на участке Гребенка-Полтава-Красноград-Харьков-Лозовая, строительство Бескидского тоннеля, расширение металлических мостов по ст. Севастополь, строительство двухпутных вставок на направлении Гребенка-Полтава, строительство межрегионального центра технического обслуживания межрегиональных поездов (комплекс ТПС ст. Дарница), реконструкцию ремонтно-экипировочного депо Харьковского участка для технического обслуживания региональных поездов, на модернизацию пути и подвижного состава.

За счет средств государственного бюджета и местного бюджета города Киева предусматривается окончание строительства железнодорожно-автомобильного перехода через реку Днепр в Киеве на сумму 398 млн грн и приобретение 2 межрегиональных поездов отечественного производства ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" на сумму 400 млн грн.

Как сообщал УНИАН, финплан железных дорог на 2012 год предусматривает чистую прибыль 2012 году в размере 496,4 млн грн, убыток от пассажирских перевозок - 7,2 млрд грн.

Общая сумма доходов железных дорог от обычной деятельности в 2012 году составит 57,2 млрд грн. Расходная часть финансового плана с учетом налога на прибыль от обычной деятельности составляет 56,7 млрд грн.

Напомним, чистая прибыль украинских железных дорог по итогам 2011 года увеличилась на 11,3% по сравнению с 2010 годом - до 706,4 млн грн.

Общие поступления налогов всех уровней от железных дорог составили в 2011 году 12,6 млрд грн.