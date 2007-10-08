Эксперты советуют постепенно отказываться от сбережений в долларах

По прогнозам некоторых отечественных аналитиков, до конца года евро в обменных пунктах Украины подорожает с нынешних 7,15-7,20 грн. до 7,35 грн. Об этом сообщают «Экономические известия» от 8 октября 2007 года.

Эксперты рекомендуют населению постепенно отказываться от сбережений в американской валюте в пользу гривни и евро, даже если рост последнего несколько замедлится.

«Возросшие финансовые риски на рынке недвижимости, охватывающие США и страны Западной Европы, а также некоторые признаки замедления экономического роста в странах Евросоюза вслед за США (не в последнюю очередь являющиеся следствием резкого роста обменного курса евро и фунта стерлингов к доллару) заставят Банк Англии и ЕЦБ отказаться от дальнейшего повышения учетных процентных ставок до конца этого года», - цитирует издание директора департамента операций на финансовых рынках банка «Финансы и кредит» Андрея ВОЙТЕНКО.

По мнению начальника казначейства «Еврогазбанка» Максима ЛИВНЯ, среди членов кредитного комитета Банка Англии наверняка имеются проголосовавшие за понижение ставки. Следовательно, фунт в краткосрочной перспективе может снизиться по отношению к доллару, но отвоюет свои позиции в течение шести-девяти месяцев.