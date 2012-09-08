Акции в поддержку телеканала ТВi прошли во многих городах Украины

В Житомире, несмотря на запрет суда, организаторы все же провели акцию "Защити ТВi - поддержи свободу слова!".

Как передает корреспондент УНИАН, акция состоялась не в том месте, где ее планировали провести раньше (Соборная площадь, 1), а чуть дальше - возле фонтана на Соборной площади. В акции приняли участие около 100 человек: студентов, активистов общественной организации «Демократический альянс» и Житомирской областной организации ВО "Свобода".

Акция прошла одновременно с торжествами по случаю в Житомире 1128-й годовщины со дня основания города. Некоторые участники торжеств, в частности студенты в украинских национальных костюмах, присоединились к участникам акции в поддержку ТВi.

В Харькове участники митинга в поддержку телеканала ТВi призвали власти прекратить репрессии против независимых СМИ и давление на журналистов.

Как передает корреспондент УНИАН, в акции, которая состоялась возле памятника Тарасу Шевченко в центре города, приняли участие около сотни человек, среди которых студенты, представители партий и общественных организаций.

Активисты держали в руках лишь государственные флаги, ведь по договоренности организаторов, партийная символика не использовалась.

Члены ВО «Свобода», которым суд запретил проводить подобную акцию на площади Свободы, подчинилась требованию. На митинге выступили представители «Демократического альянса», «Батькивщины», «Свободы», Харьковской правозащитной группы, правозащитной группы «Прорвёмся!» и других общественных организаций Харьковщины.

В резолюции митинга, кроме призыва прекратить репрессии против независимых СМИ, прозвучали требования «восстановить вещание ТВi в полном объеме», «отправить в отставку членов Нацсовета по вопросам телерадиовещания», «прекратить цензуру в СМИ и обеспечить вещателям равный доступ к распространения телесигнала».

Участники митинга призвали всех неравнодушных граждан Украины присоединиться к их требованиям. В ходе акции было собрано около 300 подписей в поддержку резолюции митинга.

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В Донецке акция в защиту свободы слова и телеканала TВі прошла на центральной площади имени Ленина.

Как передает корреспондент УНИАН, в акции приняли участие около 100 человек, которые пришли с плакатами: «Имеем право знать», «Рот нам не закрыть, надо TВі включить», «Верните честный канал о бесчестной власти», «Будущее нации в руках свободных телеканалов», «Нет цензуре» , «ТВi - пространство свободы» и др..

Протестующие организовали флеш-моб, участники которого показали, как чиновник завязывал глаза тем, кто не согласен с цензурой, а также, как телезрители в телевизоре не смогли найти канал TВі, который был отключен операторами, после чего в знак протеста они бросили телевизор на землю.

Организаторы акции сообщили, что сценка с телевизором должна была выглядеть иначе - телевизор должны были разбить кувалдой, но буквально перед началом акции «неизвестные лица украли главный атрибут - кувалду, которая должна была символизировать борьбу с уничтожением канала и свободы слова в Украине». К тому же за несколько минут до начала акции, когда должны были организовать телемост с Киевом и другими украинскими городами, на площади имени Ленина «внезапно отключили Wi-Fi», заявили организаторы.

В Чернигове также состоялась акция против ограничения трансляции телеканала ТВi.

Как сообщил организатор акции Игорь Андрийченко, около сотни черниговцев - журналистов, общественных деятелей и неравнодушных жителей города - собрались, чтобы выразить свое несогласие с ограничением трансляции ТВi. Сначала состоялся митинг, во время которого все желающие высказывали несогласие с нарушением права на свободу слова в Украине и препятствованием деятельности телеканала ТВi, который стремится объективно и беспристрастно освещать события.

Также на митинге в Чернигове было прямое включение из акции в поддержку ТВi в Киеве. «По итогам акции протеста черниговцы подготовили обращение в Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания. Особенность обращения в том, что написано оно на рулоне обоев длиной 5 метров », - сообщил И.Андрийченко. По его словам, в Чернигове телеканал ТВi сейчас транслируется, однако кабельный оператор «Основа» перевел телеканал с аналогового в цифровой сигнал. «Это ограничило доступ зрителей к телеканалу в Чернигове, поскольку количество абонентов цифрового телевидения в разы меньше, чем аналогового», - пояснил общественный активист.

И.Андрийченко также отметил, что свои действия кабельный оператор мотивировал выполнением решения Нацсовета по № 1033, хотя на сегодня он уже является недействительным.

В центре Львова прошел митинг в поддержку телеканала ТВi и защиты свободы слова.

Как передает корреспондент УНИАН, в митинге у здания Львовского горсовета под лозунгом: «Руки прочь от ТВі! Львов становится на его защиту!» приняли участие около 200 человек, в частности, ведущие журналисты Львова, работники большинства изданий региона, известный историк Владимир Вятрович, известный журналист Вахтанг Кипиани, а также большое количество молодежи.

Участники митинга не имели никакой партийной символики, зато держали большой плакат с надписью: «Долой банду регионов от власти! Янукович, прочь руки от ТВі! » и транспарант «Приди и защити свободу!»

Один из организаторов акции, председатель Львовского областного отделения организации «Демократический альянс » Игорь Гурняк в своем выступлении отметил, что украинцы должны защитить свое право на свободу слова. «Львов становится на защиту ТВi, и сегодня проходит первая акция. Следующая акция состоится во Львове 16 сентября в день исчезновения журналиста Георгия Гонгадзе, убийцы которого до сих пор не наказаны, а дело - не расследовано », - заявил И. Гурняк. Он сообщил, что акцию во Львове организовали общественное движение "Свободное пространство", Ассоциация общественных организаций малого и среднего бизнеса Украины, «Демократический альянс».

По убеждению И. Гурняка, «присоединение к сегодняшней акции большого количества молодежи придает уверенность, что начнется противодействие власти, которая давит на свободу слова». Несмотря на дождь, львовяне активно приобщались к акции, оживленно обсуждая между собой последние политические события и отмечая важность таких акций, как «единственного возможного способа противодействия давления на свободу».

Справка УНИАН. Телеканал ТВi прекратили транслировать в более чем 60 кабельных сетях по всей Украине. Руководитель телеканала ТВi Николай Княжицкий неоднократно заявлял, что отключение канала в регионах происходит по прямому указанию Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания. В свою очередь председатель Нацсовета по телерадиовещанию Владимир Манжосов заявил, что Нацсовет проведет мониторинг провайдеров программных услуг, которые должны транслировать телеканал ТВi в своих сетях. Он также опроверг заявление, что канал отключают по указанию Нацсовета.

Сегодня во многих городах Украины проходили акции в поддержку телеканала ТВi.