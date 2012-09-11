Во Львове пройдет международный Форум издателей

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, главным гостем фестиваля будет лауреат Букеровской премии писатель ДиБиСи Пьер (DBC Pierre, Великобритания). В рамках Литературного фестиваля состоится презентация первого перевода произведения писателя на украинский язык «Світло згасло у Країні Див».

Как также сообщили УНИАН в Оргкомитете Форума издателей, 13 сентября на Форуме издателей состоится презентация Библии с иллюстрациями Сальвадора Дали. Украинское издание вышло лимитированным тиражом 500 экземпляров. В него вошло 105 репродукций иллюстраций библейских сцен, которые выполнил Сальвадор Дали. Переплет Библии выполнен из натуральной кожи, украшен позолоченной отливкой подписи Сальвадора Дали с бриллиантом и уникальным для каждого экземпляра сочетанием трех других драгоценных камней.

В рамках Форума будет проходить 7-й Львовский международный литературный фестиваль, который является одним из крупнейших литературных фестивалей Европы и объединяет около 150 писателей, поэтов, художников, переводчиков, интеллектуалов из Украины и 16 стран мира.

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В целом во время фестиваля состоится свыше 100 акций различного формата.

Среди гостей фестиваля заявлены писатели Адам Загаевский (Польша), Мартин Поллак (Австрия), Генрик Гринберг (Польша – США), Арсений Рогинский (Россия), Валерий Панюшкин (Россия), Валерий Шевчук (Украина).

Страны-участницы фестиваля: Австралия, Австрия, Великобритания, Грузия, Латвия, Македония, Норвегия, ЮАР, Польша, Россия, Сербия, Словакия, США, Украина, Хорватия, Чехия, Швеция.