ВР приняла закон о создании Государственного земельного банка

23:39, 06 сентября 2012
Общество
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Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно разграничения земель государственной и коммунальной собственности».

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного решения (10043) проголосовали 242 депутатские карточки из 324 зарегистрированных в сессионном зале.

Закон был подготовлен профильным комитетом сегодня.

Закон вводит в действие государственный земельный банк, который должен предоставлять исключительно крестьянским, фермерским, сельскохозяйственным предприятиям кредиты под не более 5% от ставки Национального банка.

Законом предоставляются центральному органу исполнительной власти по вопросам земельных ресурсов и его территориальным органам полномочия по распоряжению землями сельскохозяйственного назначения государственной собственности, исключая указанные полномочия в местных государственных администрациях, Киевской и Севастопольской городских государственных администрациях и Совете Министров Автономной Республики Крым.

Законом предусматривается, что Киевская и Севастопольская городские государственные администрации распоряжаются земельными участками государственной собственности в пределах их территорий.

Законом предлагается оставить множественность субъектов, которые будут предоставлять в собственность или в пользование одни и те же земельные участки. Также предусматривается передача Кабинетом министров Украины земельных участков сельскохозяйственного назначения государственной собственности в уставной капитал государственного земельного банка, который стопроцентно принадлежит государству и не подлежит приватизации.

Закон содержит предписание, по которому земли государственной и коммунальной собственности в Украине после вступления в силу настоящего Закона, считаются разграниченными.

Утром парламент принял постановление, которым отменил результаты голосования за этот закон, который был принят 21 июня по требованию оппозиции.

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