Сегодня валютный спрос снова удовлетворял Ощадбанк

В четверг, как и в среду, продавцом крупных валютных сумм на межбанке опять выступил “Ощадбанк”, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

“Сегодня “Ощадбанк” опять продавал. Он удовлетворял крупные заявки, по мелочи не разменивался”, - сказал собеседник агентства.

Председатель правления “Ощадбанка” Сергей Подрезов на вопрос УНИАН о сумме проданной валюты ответил: “Я не в курсе”.

Также предправления не дал четкого ответа по поводу того, продаваемые объемы валюты аккумулированы «Ощадбанком» за счет собственных усилий или при поддержке Национального банка Украины.

Участники рынка склоняются к тому, что регулятор все-таки предоставляет «Ощадбанку» валютную поддержку.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 4 сентября, торги на межбанке закрылись максимальным падением курса гривни за более чем два года — на уровне 8,19/8,2 грн долл. На следующий день основным продавцом доллара выступил государственный «Ощадбанк», в результате чего к закрытию торгов гривня укрепилась и котировки составили 8,14/8,16 грн/долл.

В эти дни Нацбанк не объявлял о продаже валюты.