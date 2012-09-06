На межбанке гривня немного подорожала

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», торги по доллару США открылись котировками 8,1400/8,1500, к 12:00 цены упали - 8,1185/8,1265. К закрытию торгов ценовые уровни достигли значений 8,1170/8,1260.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2528/33, к 12:00 цены снизились до 0,2521/25. К закрытию торгов цены достигли минимума - 0,2518/22. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 32,2120 (-0,1660).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2595/1,2650.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,2725/10,2870, к 12:00 цены ушли вниз - 10,2395/10,2535. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH откатились к уровню 10,2425/10,2580.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 4 сентября, торги на межбанке закрылись максимальным падением курса гривни за более чем два года — на уровне 8,19/8,2 грн долл.