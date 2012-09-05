Доллар в коммерческих банках продают уже по 8,30

Курс покупки наличного доллара повысился на 0,3%, продажи — на 0,8%, по сравнению со вчерашним днем, сообщает Finance.ua.

Предложения банков по покупке доллара колеблются в пределах 8,11-8,20 грн/долл., по продаже – в пределах 8,16-8,30 грн/долл.

Евро в среду покупают в среднем по 10,14 грн/евро, продают – по 10,35 грн/евро. Курс покупки понизился на 0,1%, продажи — повысился на 0,3% по сравнению со вчерашним днем.

Предложения коммерческих банков по покупке евро колеблются в пределах 10,05-10,23 грн/евро, по продаже – в пределах 10,28-10,55 грн/евро.

Средний курс покупки наличного рубля в комбанках сегодня повысился на 0,1% — до 0,2451 грн/рубль, продажи — на 0,5%, до 0,2541 грн/рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2370-0,2504 грн/рубль, по продаже – в пределах 0,2518-0,2660 грн/рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«UniCredit Bank»: доллар США — 8,14/8,16 грн, евро — 10,05/10,25 грн, рубль — 0,2430/0,2490 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 8,14/8,16 грн, евро – 10,08/10,35 грн, рубль – 0,2450/0,2530 грн.