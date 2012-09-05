Азаров поручил Табачнику расследовать издевательства над учителями

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава правительства заявил сегодня, открывая заседание Кабинета министров.

«Жалуются педагоги, что их заставляют несколько дней в месяц брать отпуск за собственный счет, якобы ради экономии средств. Я требую от министра образования, науки, молодежи и спорта под личную ответственность вместе с министром финансов и председателями местных государственных администраций принципиально изучить эти сигналы, подключить к проверке Государственную финансовую инспекцию и положить конец таким фактам, если они подтвердятся», - сказал Н.Азаров.

Он обратил внимание министра образования Дмитрия Табачника и руководителей местных органов власти, что в любом случае не может быть задержек с выплатой учителям зарплаты и надлежащих выплат.

«За такое издевательство над людьми должны ответить те, кто заставлял идти в незаконные отпуска, кто задерживал выплаты. На следующем заседании правительства, Дмитрий Владимирович (Табачник – УНИАН), требую доложить о результатах такой проверки», - подчеркнул Н.Азаров.