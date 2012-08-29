Азаров предупредил министра финансов: за выплату зарплат отвечает, мол, головой

Премьер-министр Николай Азаров предупредил министра финансов Юрия Колобова о персональной ответственности за невыплату задолженности по зарплате на государственных предприятиях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава правительства заявил, открывая заседание Кабинета министров.

"То, что произошло на Заводе имени 61-го коммунара, когда людям задолжали зарплату, неприемлемо. Я предупреждаю министра финансов о персональной ответственности за своевременное финансирование государственного заказа. Текущая зарплата должна выплачиваться своевременно и полностью. Решение о возвращении людям долгов должно быть найдено в ближайшее время", - сказал Н.Азаров.

В связи с этим он отметил, что на государственных предприятиях вообще не должно возникать задолженности по заработной плате.

«Предупреждаю всех руководителей министерств и ведомств: невыплата зарплаты - это преступление против людей. И это не фигуральное выражение. Напомню, что существует уголовная ответственность за невыплату зарплаты», - подчеркнул Н.Азаров

Также он призвал Генеральную прокуратуру приложить усилия, чтобы ответственность по статье Уголовного кодекса за невыплату заплат была неотвратимой.

Кроме того, Н.Азаров от имени правительства попросил Генпрокуратуру, Министерство внутренних дел срочно и тщательным образом провести проверки по фактам зарплатных долгов и доложить Кабмину о результатах.

"Я убежден, что такие болезненные, но текущие проблемы мы решим. В то же время сосредоточиться нужно на решении стратегических проблем", - подчеркнул Н.Азаров.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, в Украине задолженность по выплате заработной платы в июле 2012 года возросла на 2,5%, по сравнению с июнем, и на 1 августа составляла 986,04 млн грн, с начала года задолженность увеличилась на 0,9%; по сравнению с данными на 1 августа 2011 года задолженность сократилась на 15,8%.