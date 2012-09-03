На Львовщине около тысячи человек перекрыли международную трассу

Об этом сообщает ZAXID.NET со ссылкой на жителя города Романа Ляховича.

По его данным, около тысячи горожан заблокировали трассу из-за катастрофического состояния дорог.

«Дорога заблокирована на пешеходном переходе, заторы есть с обеих сторон. Мы неоднократно предупреждали власть, что будем перекрывать, если не отремонтируют дорогу», - сказал Р.Ляхович.

В пресс-службе Львовской таможни сообщили, что в пункте пропуска нет очередей и машин. В таможне допускают, что люди предупреждены о перекрытии трассы, и потому обходят этот пункт пропуска.

«Около 50 машин стоят в заторе. Работники Госавтоинспекции присутствуют на месте, и работают во избежание аварийных ситуаций», - рассказал инспектор отдела УГАИ в Львовской области Тарас Дзвоник. Он также отметил, что сделать объезд невозможно.