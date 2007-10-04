В Киеве сгорела часть рынка возле станции метро «Лесная»

В Киеве во время пожара сгорела часть рынка «секонд-хэнд» возле станции метро «Лесная».

Как сообщили УНИАН в пожарно-спасательной службе г. Киев, сообщение о пожаре на рынке ЧП «Оптима-1», на ул. Мурманской, 8, возле станции метро «Лесная» поступил сегодня, 4 октября, в 3.21 в Главное управление МЧС Украины в Киеве.

Первые пожарно-спасательные подразделения были на месте уже через 6 минут. Огонь на этот момент охватил около 300 квадратных метров рынка и быстро распространялся по торговым рядам, этому способствовала большая горючая загруженность торговых рядов и ветер. Выяснилось, что горят торговые палатки с «секонд-хэндом».

Пожар был ликвидирован в 5.05. В тушении принимали участие 14 пожарных расчетов (около 60 человек) на основной и специальной технике.

В результате пожара сгорели торговые места и вещи «секонд-хэнда» рынка ЧП «Оптима-1» на площади около 500 квадратных метров.

По словам охранников рынка, в 3.15 они увидели, как из одной из палаток выходит дым. Разрезали, чтобы посмотреть, после чего произошла вспышка из-за резкого доступа кислорода. Через полминуты огромная палатка была охвачена огнем, который быстро распространялся.

Причину и ущерб от пожара выясняют специалисты. Во время пожара никто из людей не пострадал.