«Автомобильная война»: Украина предложила России четыре варианта выхода

Украина и Россия сегодня намерены согласовать механизм, который позволит разрешить вопрос о действии утилизационного сбора на украинские автомобили, который планируется ввести в РФ с 1 сентября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил министр экономического развития и торговли Украины Петр Порошенко.

По его словам, Украина предложила РФ 4 варианта разрешения проблемного вопроса.

«Мы предложили Российской Федерации четыре варианта и, я думаю, что один из них сегодня Российской Федерацией будет принят», - сказал П.Порошенко.

Он отметил, что вчера провел переговоры с министром промышленности и торговли России Денисом Мантуровым, в которых достигнута договоренность о том, что сегодня вечером в ходе повторных переговоров будет найден окончательный вариант решения проблемы.

Как сообщал УНИАН, в правительстве Украины считают, что введение Россией с 1 сентября утилизационного сбора на автомобили, поставляемые на ее территорию, не согласуется с нормами Договора о Зоне свободной торговли СНГ и такое одностороннее решение России противоречит Договору Евразийской комиссии, согласно которому, именно комиссия является единым постоянно действующим регулирующим органом Таможенного союза и Единого экономического пространства.

Напомним, что Президент РФ Владимир Путин 29 июля подписал закон о введении в России утилизационного сбора на новые и подержанные автомобили. Премьер-министр Украины Николай Азаров 16 августа заявил, что введение 30-процентного утилизационного сбора на автомобили приведет к значительному сокращению поставок украинских автомобилей в Россию и наоборот.

По мнению экспертов, введение Россией с 1 сентября утилизационного сбора на автомобили приведет к подорожанию украинских автомобилей в РФ на 10-12%.