СБУ задержала первых подозреваемых в строительстве контрабандного тоннеля

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, 20 июля следственным отделом УСБУ в Закарпатской области было возбуждено уголовное дело по факту организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и совершения незаконного приобретения, хранения и транспортировки с целью сбыта незаконно изготовленных табачных изделий, то есть преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 332, ч. 1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины.

В процессе расследования дела были получены доказательства причастности к указанной противоправной деятельности двоих местных жителей, 1967 и 1975 годов рождения, скрывавшихся от следствия.

На основании собранных материалов они были объявлены в розыск в качестве обвиняемых по ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц по предварительному сговору), ч. 1 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров), ч. 2 ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров) и ч. 2 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу) УК Украины.

21 августа разыскиваемые лица были задержаны сотрудниками СБУ в Евпатории в арендованном ими доме.